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05 تشرين الأول 2017 - 05:24
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كنعان: انجزنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة وارسلناه الى بري كي يتم الدعوة الى جلسة عامة لمناقشته

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كنعان: انجزنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة وارسلناه الى بري كي يتم الدعوة الى جلسة عامة لمناقشته
 
 
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