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05 تشرين الأول 2017 - 05:24
05/10/2017 05:24:41
كنعان: انجزنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة وارسلناه الى بري كي يتم الدعوة الى جلسة عامة لمناقشته
كنعان: انجزنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة وارسلناه الى بري كي يتم الدعوة الى جلسة عامة لمناقشته
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LBCI News Lebanon
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