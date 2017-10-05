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05 تشرين الأول 2017 - 05:34
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كنعان: الغينا ٤٠٠ مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات

كنعان: الغينا ٤٠٠ مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار ليرة,مليار,الغينا,كنعان,
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كنعان: الغينا ٤٠٠ مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات
 
 
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