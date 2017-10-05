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05 تشرين الأول 2017 - 05:34
05/10/2017 05:34:18
كنعان: الغينا ٤٠٠ مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات
كنعان: الغينا ٤٠٠ مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات
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LBCI News Lebanon
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