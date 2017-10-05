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05 تشرين الأول 2017 - 06:14
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جريصاتي وقع مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وأحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

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جريصاتي وقع مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وأحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
 
 
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