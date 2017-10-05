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05 تشرين الأول 2017 - 06:14
05/10/2017 06:14:07
جريصاتي وقع مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وأحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
جريصاتي وقع مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وأحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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