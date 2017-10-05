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05 تشرين الأول 2017 - 06:18
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط شرق حلب في كانون الاول وارتفاع عدد الضحايا المدنيين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط شرق حلب في كانون الاول وارتفاع عدد الضحايا المدنيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار القتال,الأحمر,للصليب,الدولية,اللجنة,
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط شرق حلب في كانون الاول وارتفاع عدد الضحايا المدنيين
 
 
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