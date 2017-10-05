آخر الأخبار
05 تشرين الأول 2017 - 06:18
05/10/2017 06:18:27
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط شرق حلب في كانون الاول وارتفاع عدد الضحايا المدنيين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط شرق حلب في كانون الاول وارتفاع عدد الضحايا المدنيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القتال,الأحمر,للصليب,الدولية,اللجنة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً