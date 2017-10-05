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05 تشرين الأول 2017 - 06:19
05/10/2017 06:19:25
الصليب الأحمر: أنباء عن أضرار لحقت بنحو 10 مستشفيات في سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مما يحرم مئات الآلاف من الحصول على رعاية طبية
الصليب الأحمر: أنباء عن أضرار لحقت بنحو 10 مستشفيات في سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مما يحرم مئات الآلاف من الحصول على رعاية طبية
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LBCI News Lebanon
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