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05 تشرين الأول 2017 - 06:19
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الصليب الأحمر: أنباء عن أضرار لحقت بنحو 10 مستشفيات في سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مما يحرم مئات الآلاف من الحصول على رعاية طبية

الصليب الأحمر: أنباء عن أضرار لحقت بنحو 10 مستشفيات في سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مما يحرم مئات الآلاف من الحصول على رعاية طبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار أضرار,أنباء,الأحمر,الصليب,
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الصليب الأحمر: أنباء عن أضرار لحقت بنحو 10 مستشفيات في سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مما يحرم مئات الآلاف من الحصول على رعاية طبية
 
 
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