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05 تشرين الأول 2017 - 09:43
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الارتجالية يبدو هي الأسلوب المسيطر على أغلب قرارات السلطة، فبعد ما تكون أخذت قرار بترجع تاخد عكسو، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هات_إيدك_ولحقني

الارتجالية يبدو هي الأسلوب المسيطر على أغلب قرارات السلطة، فبعد ما تكون أخذت قرار بترجع تاخد عكسو، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هات_إيدك_ولحقني Lebanon, news ,lbci ,أخبار المسيطر,الأسلوب,يبدو,الارتجالية,
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الارتجالية يبدو هي الأسلوب المسيطر على أغلب قرارات السلطة، فبعد ما تكون أخذت قرار بترجع تاخد عكسو، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هات_إيدك_ولحقني
 
 
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