الارتجالية يبدو هي الأسلوب المسيطر على أغلب قرارات السلطة، فبعد ما تكون أخذت قرار بترجع تاخد عكسو، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هات_إيدك_ولحقني