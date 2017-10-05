آخر الأخبار
05 تشرين الأول 2017 - 11:56
Back

سلام من بيت الوسط: هناك تراكم لكثير من التقصير وأنا الى جانب الحريري وهو يبذل جهداً متواصلاً لإيجاد الحلول والأمر يتطلب أن نكون سويا وألا نتخلى عن مسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها

سلام من بيت الوسط: هناك تراكم لكثير من التقصير وأنا الى جانب الحريري وهو يبذل جهداً متواصلاً لإيجاد الحلول والأمر يتطلب أن نكون سويا وألا نتخلى عن مسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,الوسط,سلام,
episodes
سلام من بيت الوسط: هناك تراكم لكثير من التقصير وأنا الى جانب الحريري وهو يبذل جهداً متواصلاً لإيجاد الحلول والأمر يتطلب أن نكون سويا وألا نتخلى عن مسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً