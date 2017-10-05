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05 تشرين الأول 2017 - 11:56
05/10/2017 11:56:26
سلام من بيت الوسط: هناك تراكم لكثير من التقصير وأنا الى جانب الحريري وهو يبذل جهداً متواصلاً لإيجاد الحلول والأمر يتطلب أن نكون سويا وألا نتخلى عن مسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها
سلام من بيت الوسط: هناك تراكم لكثير من التقصير وأنا الى جانب الحريري وهو يبذل جهداً متواصلاً لإيجاد الحلول والأمر يتطلب أن نكون سويا وألا نتخلى عن مسؤوليتنا في توفير كل ما يلزم لوضع الأمور في نصابها
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