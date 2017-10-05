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05 تشرين الأول 2017 - 12:31
05/10/2017 12:31:27
لماذا يصرّ وزير الاتصالات على سلفة خزينة الـ 225 مليار ليرة ؟ التفاصيل في النشرة المسائية
لماذا يصرّ وزير الاتصالات على سلفة خزينة الـ 225 مليار ليرة ؟ التفاصيل في النشرة المسائية
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LBCI News Lebanon
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