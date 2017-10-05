آخر الأخبار
05 تشرين الأول 2017 - 12:39
05/10/2017 12:39:06
هل يمرّ جدول اعمال مجلس النواب؟ وماذا عن بدل ضائع الضرائب؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية
هل يمرّ جدول اعمال مجلس النواب؟ وماذا عن بدل ضائع الضرائب؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,اعمال,جدول,يمرّ,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً