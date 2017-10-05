كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل