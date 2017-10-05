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05 تشرين الأول 2017 - 13:10
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كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل

كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل Lebanon, news ,lbci ,أخبار تيار,لقاء,كنعان,
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كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل
 
 
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