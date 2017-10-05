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05 تشرين الأول 2017 - 13:10
05/10/2017 13:10:50
كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل
كنعان في لقاء مع تيار المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات وكل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات والبعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل
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LBCI News Lebanon
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