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05 تشرين الأول 2017 - 13:15
05/10/2017 13:15:10
كنعان: اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات
كنعان: اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات
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