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05 تشرين الأول 2017 - 13:15
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كنعان: اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات

كنعان: اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات Lebanon, news ,lbci ,أخبار قلنا,عندما,بالتسييس,اتهمنا,كنعان,
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كنعان: اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات
 
 
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