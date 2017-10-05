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05 تشرين الأول 2017 - 14:47
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الجراح للـLBCI : مجلس الوزراء تجنب النقاش في موضوع لقاء المعلم-باسيل لأنه موضوع خلاف منذ البداية وموقفنا ككتلة المستقبل طبيعي وواضح لأننا ما زلنا نعتبر أن النظام السوري هو مجرم

الجراح للـLBCI : مجلس الوزراء تجنب النقاش في موضوع لقاء المعلم-باسيل لأنه موضوع خلاف منذ البداية وموقفنا ككتلة المستقبل طبيعي وواضح لأننا ما زلنا نعتبر أن النظام السوري هو مجرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,مجلس,للـLBCI,الجراح,
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الجراح للـLBCI : مجلس الوزراء تجنب النقاش في موضوع لقاء المعلم-باسيل لأنه موضوع خلاف منذ البداية وموقفنا ككتلة المستقبل طبيعي وواضح لأننا ما زلنا نعتبر أن النظام السوري هو مجرم
 
 
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