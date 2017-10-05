الجراح للـLBCI : مجلس الوزراء تجنب النقاش في موضوع لقاء المعلم-باسيل لأنه موضوع خلاف منذ البداية وموقفنا ككتلة المستقبل طبيعي وواضح لأننا ما زلنا نعتبر أن النظام السوري هو مجرم