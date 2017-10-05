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05 تشرين الأول 2017 - 14:48
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الجراح للـLBCI : يجب قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الى ان يوقف هذا النظام الاعتداء علينا

الجراح للـLBCI : يجب قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الى ان يوقف هذا النظام الاعتداء علينا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الجراح,
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الجراح للـLBCI : يجب قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الى ان يوقف هذا النظام الاعتداء علينا
 
 
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