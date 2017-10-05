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05 تشرين الأول 2017 - 14:54
05/10/2017 14:54:16
الجراح للـLBCI : هل ممكن أن تُرسم خطة لعودة النازحين السوريين مع نظام هجّرهم وقتلهم؟
الجراح للـLBCI : هل ممكن أن تُرسم خطة لعودة النازحين السوريين مع نظام هجّرهم وقتلهم؟
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