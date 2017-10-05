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05 تشرين الأول 2017 - 14:58
05/10/2017 14:58:27
الجراح للـLBCI : أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة أو متوازنة
الجراح للـLBCI : أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة أو متوازنة
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