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05 تشرين الأول 2017 - 14:58
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الجراح للـLBCI : أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة أو متوازنة

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الجراح للـLBCI : أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة أو متوازنة
 
 
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