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05 تشرين الأول 2017 - 15:03
05/10/2017 15:03:27
الجراح للـLBCI : السعودية كانت دائما مع الوفاق بين اللبنانيين وهي أيّدت خط 14 اذار في السابق ولكنها ليست اليوم في صدد اعادة الاصطفاف الى لبنان
الجراح للـLBCI : السعودية كانت دائما مع الوفاق بين اللبنانيين وهي أيّدت خط 14 اذار في السابق ولكنها ليست اليوم في صدد اعادة الاصطفاف الى لبنان
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