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05 تشرين الأول 2017 - 15:21
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الجراح للـLBCI : طلبنا سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة والحل الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC

الجراح للـLBCI : طلبنا سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة والحل الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلفة,طلبنا,للـLBCI,الجراح,
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الجراح للـLBCI : طلبنا سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة والحل الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC
 
 
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