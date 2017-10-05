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05 تشرين الأول 2017 - 15:21
05/10/2017 15:21:53
الجراح للـLBCI : طلبنا سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة والحل الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC
الجراح للـLBCI : طلبنا سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة والحل الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC
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