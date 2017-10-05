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05 تشرين الأول 2017 - 15:30
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الجراح للـLBCI : سلفة الخزينة ليست مخالفة للقانون وفي حال لم يوافق مجلس الوزراء على إقرارها فلا يمكننا أن نعد الناس بإنترنت جيّدة

الجراح للـLBCI : سلفة الخزينة ليست مخالفة للقانون وفي حال لم يوافق مجلس الوزراء على إقرارها فلا يمكننا أن نعد الناس بإنترنت جيّدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخزينة,سلفة,للـLBCI,الجراح,
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الجراح للـLBCI : سلفة الخزينة ليست مخالفة للقانون وفي حال لم يوافق مجلس الوزراء على إقرارها فلا يمكننا أن نعد الناس بإنترنت جيّدة
 
 
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