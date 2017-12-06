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06 كانون الأول 2017 - 08:09
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زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا: ترامب يقوض الاستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة الأميركية إلى القدس

زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا: ترامب يقوض الاستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة الأميركية إلى القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي,الديمقراطي,الحزب,زعيم,
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زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا: ترامب يقوض الاستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة الأميركية إلى القدس
 
 
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