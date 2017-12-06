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06 كانون الأول 2017 - 08:09
06/12/2017 08:09:39
زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا: ترامب يقوض الاستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة الأميركية إلى القدس
زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا: ترامب يقوض الاستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة الأميركية إلى القدس
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LBCI News Lebanon
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