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06 كانون الأول 2017 - 08:21
06/12/2017 08:21:32
تيلرسون: ترامب ملتزم للغاية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفريقه يعكف على وضع أساليب عمل جديدة
تيلرسون: ترامب ملتزم للغاية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفريقه يعكف على وضع أساليب عمل جديدة
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LBCI News Lebanon
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