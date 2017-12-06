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06 كانون الأول 2017 - 08:21
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تيلرسون: ترامب ملتزم للغاية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفريقه يعكف على وضع أساليب عمل جديدة

تيلرسون: ترامب ملتزم للغاية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفريقه يعكف على وضع أساليب عمل جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعملية,للغاية,ملتزم,ترامب,تيلرسون,
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تيلرسون: ترامب ملتزم للغاية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفريقه يعكف على وضع أساليب عمل جديدة
 
 
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