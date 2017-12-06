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06 كانون الأول 2017 - 08:38
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ماي: يجب تحديد وضع القدس في إطار تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وأعتزم الحديث إلى ترامب بخصوص اعتراف أميركا المزمع بالقدس عاصمة لإسرائيل

ماي: يجب تحديد وضع القدس في إطار تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وأعتزم الحديث إلى ترامب بخصوص اعتراف أميركا المزمع بالقدس عاصمة لإسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,تحديد,
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ماي: يجب تحديد وضع القدس في إطار تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وأعتزم الحديث إلى ترامب بخصوص اعتراف أميركا المزمع بالقدس عاصمة لإسرائيل
 
 
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