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06 كانون الأول 2017 - 08:38
06/12/2017 08:38:28
ماي: يجب تحديد وضع القدس في إطار تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وأعتزم الحديث إلى ترامب بخصوص اعتراف أميركا المزمع بالقدس عاصمة لإسرائيل
ماي: يجب تحديد وضع القدس في إطار تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وأعتزم الحديث إلى ترامب بخصوص اعتراف أميركا المزمع بالقدس عاصمة لإسرائيل
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LBCI News Lebanon
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