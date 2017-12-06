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06 كانون الأول 2017 - 08:41
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ماي: يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين وفي نهاية المطاف يجب أن تتقاسم إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية القدس

ماي: يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين وفي نهاية المطاف يجب أن تتقاسم إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,تكون,
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ماي: يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين وفي نهاية المطاف يجب أن تتقاسم إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية القدس
 
 
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