الحريري ردا على تصريح الجبير حول المصارف اللبنانية: نحن من بين افضل الدول التي تطبق القانون الاميركي على المصارف لديها وخاصة في ما يتعلق منه بموضوع الشفافية وكل القوانين التي فُرضت من الكونغرس نطبقها في لبنان فلا خوف في هذا الموضوع