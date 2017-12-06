آخر الأخبار
06 كانون الأول 2017 - 09:06
06/12/2017 09:06:14
الحريري ردا على تصريح الجبير حول المصارف اللبنانية: نحن من بين افضل الدول التي تطبق القانون الاميركي على المصارف لديها وخاصة في ما يتعلق منه بموضوع الشفافية وكل القوانين التي فُرضت من الكونغرس نطبقها في لبنان فلا خوف في هذا الموضوع
الحريري ردا على تصريح الجبير حول المصارف اللبنانية: نحن من بين افضل الدول التي تطبق القانون الاميركي على المصارف لديها وخاصة في ما يتعلق منه بموضوع الشفافية وكل القوانين التي فُرضت من الكونغرس نطبقها في لبنان فلا خوف في هذا الموضوع
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجبير,تصريح,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً