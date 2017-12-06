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06 كانون الأول 2017 - 09:38
06/12/2017 09:38:14
لجنة اهالي المعتقلين الاسلاميين: الرئيس الحريري ابلغنا بالعمل مع الرئيس عون على اقرار قانون العفو العام خلال شهرين يشمل القسم الاكبر من السجناء الاسلاميين
لجنة اهالي المعتقلين الاسلاميين: الرئيس الحريري ابلغنا بالعمل مع الرئيس عون على اقرار قانون العفو العام خلال شهرين يشمل القسم الاكبر من السجناء الاسلاميين
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LBCI News Lebanon
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