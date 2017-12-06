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06 كانون الأول 2017 - 10:00
06/12/2017 10:00:18
أ.ف.ب: ولي عهد ابوظبي يعلن انه قدم التعازي لنجل علي عبد الله صالح في مقرّ إقامته في الامارات
أ.ف.ب: ولي عهد ابوظبي يعلن انه قدم التعازي لنجل علي عبد الله صالح في مقرّ إقامته في الامارات
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LBCI News Lebanon
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