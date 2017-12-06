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06 كانون الأول 2017 - 10:57
06/12/2017 10:57:38
الموعد الطارئ للإجتماع العربي رداً على الاعلان الاميركي المتعلق بالقدس رح يكون السبت يعني بعد 3 ايام. برأيكم وين العرب من القدس؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ وين_العرب
الموعد الطارئ للإجتماع العربي رداً على الاعلان الاميركي المتعلق بالقدس رح يكون السبت يعني بعد 3 ايام. برأيكم وين العرب من القدس؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ وين_العرب
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LBCI News Lebanon
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