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06 كانون الأول 2017 - 10:57
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الموعد الطارئ للإجتماع العربي رداً على الاعلان الاميركي المتعلق بالقدس رح يكون السبت يعني بعد 3 ايام. برأيكم وين العرب من القدس؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ وين_العرب

الموعد الطارئ للإجتماع العربي رداً على الاعلان الاميركي المتعلق بالقدس رح يكون السبت يعني بعد 3 ايام. برأيكم وين العرب من القدس؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ وين_العرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار رداً,العربي,للإجتماع,الطارئ,الموعد,
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الموعد الطارئ للإجتماع العربي رداً على الاعلان الاميركي المتعلق بالقدس رح يكون السبت يعني بعد 3 ايام. برأيكم وين العرب من القدس؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ وين_العرب
 
 
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