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06 كانون الأول 2017 - 13:40
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رويترز: برقية من الخارجية الأميركية إلى كل المواقع الدبلوماسية تطلب من المسؤولين تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 كانون الاول

رويترز: برقية من الخارجية الأميركية إلى كل المواقع الدبلوماسية تطلب من المسؤولين تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 كانون الاول Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركية,الخارجية,برقية,رويترز,
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رويترز: برقية من الخارجية الأميركية إلى كل المواقع الدبلوماسية تطلب من المسؤولين تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 كانون الاول
 
 
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