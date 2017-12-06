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06 كانون الأول 2017 - 13:40
06/12/2017 13:40:29
رويترز: برقية من الخارجية الأميركية إلى كل المواقع الدبلوماسية تطلب من المسؤولين تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 كانون الاول
رويترز: برقية من الخارجية الأميركية إلى كل المواقع الدبلوماسية تطلب من المسؤولين تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 كانون الاول
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LBCI News Lebanon
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