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06 كانون الأول 2017 - 14:11
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ترامب: حان الوقت للاعتراف بالقدس عاصمة لإٍسرائيل وتأجيل هذا القرار لم يساهم في تحقيق السلام

ترامب: حان الوقت للاعتراف بالقدس عاصمة لإٍسرائيل وتأجيل هذا القرار لم يساهم في تحقيق السلام Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالقدس,للاعتراف,الوقت,ترامب,
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ترامب: حان الوقت للاعتراف بالقدس عاصمة لإٍسرائيل وتأجيل هذا القرار لم يساهم في تحقيق السلام
 
 
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