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06 كانون الأول 2017 - 14:12
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ترامب: من حق إسرائيل تحديد عاصمتها والقدس هي مقر الحكومة الإٍسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا

ترامب: من حق إسرائيل تحديد عاصمتها والقدس هي مقر الحكومة الإٍسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحديد,إسرائيل,ترامب,
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ترامب: من حق إسرائيل تحديد عاصمتها والقدس هي مقر الحكومة الإٍسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا
 
 
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