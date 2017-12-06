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06 كانون الأول 2017 - 14:15
06/12/2017 14:15:10
ترامب يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل ويعلن أنه أمر وزارة الخارجية بإعداد خطة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس
ترامب يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل ويعلن أنه أمر وزارة الخارجية بإعداد خطة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس
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LBCI News Lebanon
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