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06 كانون الأول 2017 - 14:17
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ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لدعم حل الدولتين إذا أراد الطرفان ذلك وهي لا تتخذ موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود المتنازع عليها

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ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لدعم حل الدولتين إذا أراد الطرفان ذلك وهي لا تتخذ موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود المتنازع عليها
 
 
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