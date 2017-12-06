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06 كانون الأول 2017 - 14:25
06/12/2017 14:25:38
نتنياهو يعتبر قرار ترامب "حدثا تاريخيا" ويعلن أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل
نتنياهو يعتبر قرار ترامب "حدثا تاريخيا" ويعلن أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل
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