آخر الأخبار
06 كانون الأول 2017 - 14:25
Back

نتنياهو يعتبر قرار ترامب "حدثا تاريخيا" ويعلن أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل

نتنياهو يعتبر قرار ترامب "حدثا تاريخيا" ويعلن أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ترامب,قرار,يعتبر,نتنياهو,
episodes
نتنياهو يعتبر قرار ترامب &quot;حدثا تاريخيا&quot; ويعلن أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً