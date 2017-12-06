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06 كانون الأول 2017 - 14:36
06/12/2017 14:36:32
ماكرون يؤكد أن قرار ترامب "الأحادي" مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف
ماكرون يؤكد أن قرار ترامب "الأحادي" مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف
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LBCI News Lebanon
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