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06 كانون الأول 2017 - 14:36
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ماكرون يؤكد أن قرار ترامب "الأحادي" مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف

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ماكرون يؤكد أن قرار ترامب &quot;الأحادي&quot; مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف
 
 
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