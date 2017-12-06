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06 كانون الأول 2017 - 14:43
06/12/2017 14:43:28
وزارة الخارجية التركية تندد بالتحرك "غير المسؤول" من الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإٍسرائيل
وزارة الخارجية التركية تندد بالتحرك "غير المسؤول" من الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإٍسرائيل
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LBCI News Lebanon
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