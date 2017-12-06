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06 كانون الأول 2017 - 14:59
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قوى الامن: طريق ضهر البيدر غير سالكة حاليا اعتباراً من بحمدون وصولاً الى شتورا بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد ونعمل على ازالة السيارات العالقة والمنزلقة وعلى فتح الطريق

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قوى الامن: طريق ضهر البيدر غير سالكة حاليا اعتباراً من بحمدون وصولاً الى شتورا بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد ونعمل على ازالة السيارات العالقة والمنزلقة وعلى فتح الطريق
 
 
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