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06 كانون الأول 2017 - 14:59
06/12/2017 14:59:10
قوى الامن: طريق ضهر البيدر غير سالكة حاليا اعتباراً من بحمدون وصولاً الى شتورا بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد ونعمل على ازالة السيارات العالقة والمنزلقة وعلى فتح الطريق
قوى الامن: طريق ضهر البيدر غير سالكة حاليا اعتباراً من بحمدون وصولاً الى شتورا بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد ونعمل على ازالة السيارات العالقة والمنزلقة وعلى فتح الطريق
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LBCI News Lebanon
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