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06 كانون الأول 2017 - 15:02
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رويترز: مئات المتظاهرين يتجمعون خارج القنصلية الأميركية في اسطنبول احتجاجا على بيان ترامب بشأن القدس

رويترز: مئات المتظاهرين يتجمعون خارج القنصلية الأميركية في اسطنبول احتجاجا على بيان ترامب بشأن القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار خارج,يتجمعون,المتظاهرين,مئات,رويترز,
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رويترز: مئات المتظاهرين يتجمعون خارج القنصلية الأميركية في اسطنبول احتجاجا على بيان ترامب بشأن القدس
 
 
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