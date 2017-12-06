آخر الأخبار
06 كانون الأول 2017 - 15:07
06/12/2017 15:07:13
شيخ الأزهر: نحذر من التداعيات الخطرة لقرار ترامب الذي تجاهل مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم
شيخ الأزهر: نحذر من التداعيات الخطرة لقرار ترامب الذي تجاهل مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التداعيات,نحذر,الأزهر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً