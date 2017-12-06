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06 كانون الأول 2017 - 15:18
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عباس يؤكد ان القرار الاميركي لن يغير من واقع ان القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية"

عباس يؤكد ان القرار الاميركي لن يغير من واقع ان القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاميركي,القرار,يؤكد,عباس,
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عباس يؤكد ان القرار الاميركي لن يغير من واقع ان القدس &quot;عاصمة دولة فلسطين الأبدية&quot;
 
 
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