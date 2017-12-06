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06 كانون الأول 2017 - 15:18
06/12/2017 15:18:02
عباس يؤكد ان القرار الاميركي لن يغير من واقع ان القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية"
عباس يؤكد ان القرار الاميركي لن يغير من واقع ان القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية"
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LBCI News Lebanon
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