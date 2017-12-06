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06 كانون الأول 2017 - 15:37
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الأردن: تحرك ترامب بشأن القدس باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967

الأردن: تحرك ترامب بشأن القدس باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967 Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,بشأن,ترامب,تحرك,الأردن,
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الأردن: تحرك ترامب بشأن القدس باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967
 
 
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