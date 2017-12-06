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06 كانون الأول 2017 - 15:49
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الاسد: القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الأمة العربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الاسد: القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الأمة العربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستبقى,الفلسطينية,القضية,الاسد,
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الاسد: القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الأمة العربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
 
 
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