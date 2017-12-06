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06 كانون الأول 2017 - 15:50
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ترامب يدعو القيادة السعودية للسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه والأدوية للشعب اليمني بشكل كامل وفوري

ترامب يدعو القيادة السعودية للسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه والأدوية للشعب اليمني بشكل كامل وفوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار للسماح,السعودية,القيادة,يدعو,ترامب,
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ترامب يدعو القيادة السعودية للسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه والأدوية للشعب اليمني بشكل كامل وفوري
 
 
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