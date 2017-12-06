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06 كانون الأول 2017 - 15:57
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من قرار ترامب بشأن القدس والتداعيات المحتملة لذلك على فرص السلام

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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من قرار ترامب بشأن القدس والتداعيات المحتملة لذلك على فرص السلام
 
 
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