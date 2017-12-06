آخر الأخبار
06 كانون الأول 2017 - 15:57
06/12/2017 15:57:10
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من قرار ترامب بشأن القدس والتداعيات المحتملة لذلك على فرص السلام
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من قرار ترامب بشأن القدس والتداعيات المحتملة لذلك على فرص السلام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قلقه,يعرب,الأوروبي,الاتحاد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً