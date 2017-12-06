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06 كانون الأول 2017 - 16:57
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع السيارات وحركة المرور ناشطة في المحلة

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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع السيارات وحركة المرور ناشطة في المحلة
 
 
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