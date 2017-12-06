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06 كانون الأول 2017 - 17:57
06/12/2017 17:57:48
رويترز: مجلس الأمن الدولي يجتمع على الأرجح يوم الجمعة لبحث قرار ترامب بشأن القدس
رويترز: مجلس الأمن الدولي يجتمع على الأرجح يوم الجمعة لبحث قرار ترامب بشأن القدس
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