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07 كانون الأول 2017 - 00:00
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رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يدعو المسلمين في أنحاء العالم لمعارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بكل قوة

رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يدعو المسلمين في أنحاء العالم لمعارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بكل قوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب,ماليزيا,وزراء,رئيس,
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رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يدعو المسلمين في أنحاء العالم لمعارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بكل قوة
 
 
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