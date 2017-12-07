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07 كانون الأول 2017 - 00:00
07/12/2017
رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يدعو المسلمين في أنحاء العالم لمعارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بكل قوة
رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يدعو المسلمين في أنحاء العالم لمعارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بكل قوة
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LBCI News Lebanon
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