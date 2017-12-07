آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 04:21
07/12/2017 04:21:40
نتنياهو: إسرائيل على اتصال مع دول أخرى تريد أن تحذو حذو الاعتراف الأميركي بالقدس وتريد نقل سفاراتها إلى القدس حتى قبل الخطوة الأميركية
نتنياهو: إسرائيل على اتصال مع دول أخرى تريد أن تحذو حذو الاعتراف الأميركي بالقدس وتريد نقل سفاراتها إلى القدس حتى قبل الخطوة الأميركية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتصال,إسرائيل,نتنياهو,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً