آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 05:08
Back

القاضي حمود يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الإخبار المقدم ضد فارس سعيد للتحقيق معه بجرم تحقير الذات الإلهية

القاضي حمود يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الإخبار المقدم ضد فارس سعيد للتحقيق معه بجرم تحقير الذات الإلهية Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابة,يحيل,حمود,القاضي,
episodes
القاضي حمود يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الإخبار المقدم ضد فارس سعيد للتحقيق معه بجرم تحقير الذات الإلهية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً