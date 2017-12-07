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07 كانون الأول 2017 - 05:08
07/12/2017 05:08:08
القاضي حمود يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الإخبار المقدم ضد فارس سعيد للتحقيق معه بجرم تحقير الذات الإلهية
القاضي حمود يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الإخبار المقدم ضد فارس سعيد للتحقيق معه بجرم تحقير الذات الإلهية
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LBCI News Lebanon
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