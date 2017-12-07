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07 كانون الأول 2017 - 06:41
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الرئيس عون اتصل بمحمود عباس وأكد له وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل

الرئيس عون اتصل بمحمود عباس وأكد له وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار عباس,بمحمود,اتصل,الرئيس,
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الرئيس عون اتصل بمحمود عباس وأكد له وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل
 
 
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