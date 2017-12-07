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07 كانون الأول 2017 - 06:41
07/12/2017 06:41:14
الرئيس عون اتصل بمحمود عباس وأكد له وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل
الرئيس عون اتصل بمحمود عباس وأكد له وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل
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LBCI News Lebanon
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