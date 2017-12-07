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07 كانون الأول 2017 - 07:24
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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد هو أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين وسنواصل دعم إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد هو أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين وسنواصل دعم إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين
 
 
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