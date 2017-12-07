مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد هو أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين وسنواصل دعم إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين