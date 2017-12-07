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07 كانون الأول 2017 - 07:25
07/12/2017 07:25:16
وزير الخارجية البريطاني: الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا ومن الواضح أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب
وزير الخارجية البريطاني: الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا ومن الواضح أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب
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LBCI News Lebanon
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