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07 كانون الأول 2017 - 07:25
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وزير الخارجية البريطاني: الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا ومن الواضح أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب

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وزير الخارجية البريطاني: الإرهاب الإسلامي ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا ومن الواضح أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب
 
 
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